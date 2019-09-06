Во Франции могли случайно сжечь пьяного студента вместе с мусором

Во Франции пропавшего студента 21-летнего Этьена Мари могли случайно сжечь вместе с мусором на заводе по утилизации отходов. Об этом 5 сентября сообщила газета Depeche.

Семья молодого человека обратилась к правоохранителям еще неделю назад, однако с тех пор его поиски не привели ни к каким результатам.

Просмотрев городские камеры, следователи пришли к выводу, что пьяный молодой человек после встречи с товарищами сначала уснул на тротуаре, а позже забрался в мусорный контейнер, который утром забрала спецмашина и отвезла на мусоросжигательный завод.

Следователям так и не удалось выяснить, смог ли Мари выбраться из контейнера до приезда машины. Поэтому правоохранители пытаются найти ДНК пропавшего студента в кузове мусоровоза, также они организовали проверку на самом заводе.

14 июня якутский студент умер во время зарядки на военных сборах.