Из британской тюрьмы выпустят самую опасную педофилку

В Великобритании до конца сентября освободят из тюрьмы самую известную опасную женщину-педофила Ванессу Джордж. Об этом этом 5 сентября сообщает издание Daily Mail.

Десять лет назад женщину признали виновной в 13 случаях насилия над детьми. Сам процесс надругательств она фотографировала и отправляла снимки другим педофилам.

Сейчас ей 49 лет и весит женщина 114 килограммов, подчеркивает издание.

Многие были возмущены ее будущим освобождением. В свою очередь власти отметили, что попытки удержать Джордж в тюрьме исчерпали себя, поскольку она якобы не представляет опасности для общества.

Родителей детей, которые когда-то стали жертвами действий педофилки, будут уведомлять о ее перемещениях.

В январе самая молодая в истории Великобритании женщина-педофил была приговорена к семи годам и девяти месяцам тюрьмы за преступления против несовершеннолетних.