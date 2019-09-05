Прямой эфир

Показ моноспектакля Изабель Юппер в России отменили

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Моноспектакль французской актрисы Изабель Юппер «Любовник», который должен был состояться в Московском международном доме музыки 8 и 9 сентября, отменен. Об этом сообщили организаторы мероприятия. Показ в петербургском театре «Балтийский дом» 10 сентября также отменен.

Бесстрашная
Актрисе Изабель Юппер — 65

Представители актрисы сообщили, что это связано с причинами, не зависящими от них, и передали, что Юппер выражает глубокое сожаление в связи со случившимся, пишет ТАСС.

Администрация ММДМ сообщила, что возврат денег за билеты, приобретенные в кассах Дома музыки, будет производиться до 19 сентября включительно. Стоимость билетов, купленных в сторонних агентствах, будет возмещать продавец.

Моноспектакль «Любовник» основан на романе Маргерит Дюрас, вышедшем в 1984 году. Он рассказывает о любви дочери французских колонистов в Индокитае к местному жителю.

Изабель Юппер — одна из самых признанных французских актрис, обладательница более 90 кинонаград, в том числе двух премий «Сезар» и трех премий Европейской киноакадемии. Также записывала песни к фильмам, музыкальный альбом и аудиокниги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Изабель Юппер рассказала об увлечении русской культурой
Путь пианистки: самые яркие роли Изабель Юппер
К выходу нового фильма с участием актрисы «Известия» вспоминают этапы ее карьеры

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019