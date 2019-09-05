Показ моноспектакля Изабель Юппер в России отменили

Моноспектакль французской актрисы Изабель Юппер «Любовник», который должен был состояться в Московском международном доме музыки 8 и 9 сентября, отменен. Об этом сообщили организаторы мероприятия. Показ в петербургском театре «Балтийский дом» 10 сентября также отменен.

Представители актрисы сообщили, что это связано с причинами, не зависящими от них, и передали, что Юппер выражает глубокое сожаление в связи со случившимся, пишет ТАСС.

Администрация ММДМ сообщила, что возврат денег за билеты, приобретенные в кассах Дома музыки, будет производиться до 19 сентября включительно. Стоимость билетов, купленных в сторонних агентствах, будет возмещать продавец.

Моноспектакль «Любовник» основан на романе Маргерит Дюрас, вышедшем в 1984 году. Он рассказывает о любви дочери французских колонистов в Индокитае к местному жителю.

Изабель Юппер — одна из самых признанных французских актрис, обладательница более 90 кинонаград, в том числе двух премий «Сезар» и трех премий Европейской киноакадемии. Также записывала песни к фильмам, музыкальный альбом и аудиокниги.