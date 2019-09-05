Адвокат оценила слова Собчак о принадлежности Крыма

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова телеведущей Ксении Собчак о принадлежности Крыма. Ранее в интервью украинской радиостанции журналист заявила о нарушении Россией международных договоренностей, необходимости проведения «какого-то референдума» и возвращения территории.

«Россия не нарушала международных норм права, когда приняла Крым в состав федерации. Более того, при проведении референдума 2014 года в Крыму был соблюден основной принцип международного права — принцип права народов Крыма на самоопределение, в том числе решение вопроса о форме государственного существования в составе России, куда Крым исконно входил», — рассказала адвокат в четверг, 5 сентября.

Ярмуш отметила, что вопрос о принадлежности полуострова уже давно закрыт, однако «некоторые люди пытаются использовать тему Крыма в своих личных целях».

«Кто-то зарабатывает очки на арене сотрудничества с украинской элитой. Кто-то пытается нести миссию переговорщика и с этой целью публично поддерживает официальную позицию киевских властей. Вместе с тем призывает Киев найти компромисс в спорном вопросе», — сказала она.

По словам Ярмуш, во всех перечисленных случаях любые высказывания об «украинском Крыме» являются или лицемерием, или политической игрой.

Заявление о Крыме Собчак сделала в программе Евгения Киселева «Личный код». Запись интервью была опубликована на официальном канале YouTube «Радио НВ» 4 сентября. Телеведущая отметила, что сейчас передача Крыма Украине невозможна. При этом, по ее словам, братским русским и украинским народам надо постараться «найти какой-то позитивный выход».

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел весной 2014 года. Большинство жителей региона высказались за присоединение к РФ. Однако в Киеве результаты голосования не признали, несмотря на то что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным. Президент России Владимир Путин также неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.