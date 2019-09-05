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Вучич заявил о потерях Сербии из-за демографического спада

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Фото: ТАСС/PA Images/Srdjan Ilic
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Сербия из-за высокой смертности и демографического кризиса потеряла в 2018 году население, равное «целому городу». Об этом заявил президент республики Александр Вучич в рамках третьего демографического форума в Будапеште, говорится в сообщении на сайте сербского лидера.

«Сербия в прошлом году потеряла целый один город, так как в стране умерло более 100 тыс. человек, а родилось 63 тыс. Демографический минус составил около 38 тыс. человек», — резюмировал политик.

«Это значит, что Сербия потеряла город размером с Кикинду (автономный край Воеводина на севере страны. — Ред.), в котором сейчас живет 38,6 тыс. человек», — добавил он. По данным официального портала города, его население составляет чуть менее 38 тыс. человек.

По словам президента, демографический кризис произошел в республике из-за сложного экономического положения, эмиграции молодежи и работоспособного населения среднего возраста за границу и последствий военных конфликтов в бывшей Югославии.

Средний возраст в Сербии составляет 43,2 года, а 20,2% населения старше 65 лет. В среднем в стране женятся в 44 года.

Чтобы исправить демографическую ситуацию, нужно, по мнению Вучича, чтобы на одну сербку статистически приходилось 2,1 ребенка, в то время как сейчас этот показатель равняется 1,48.

В 2018 году в докладе ООН «Перспективы мирового народонаселения» отметили, что к 2050 году сербское население сократится на 1 млн человек и составит 7,4 млн человек.

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