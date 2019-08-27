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Чехия утвердила квоты на трудоустройство работников с Украины

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Фото: Global Look Press/Zahorsky Vaclav
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Чешское правительство утвердило квоты привлечения иностранных работников на национальные предприятия всех видов собственности. Об этом вечером 26 августа сообщил ТАСС со ссылкой на Чешское радио.

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Крупнейшие квоты коснулись Украины. Республика сможет трудоустроить 40 тыс. граждан этой страны ежегодно. Также отмечается, что в 2019 году разрешения на работу смогли получить более 19,5 тыс. украинцев.

Кроме того, по 2 тыс. рабочих мест получили граждане Сербии и Черногории. Жители Монголии, Молдавии и Филиппин — по 1 тыс. Также трудоустроиться смогут 600 граждан Индии и 300 граждан Казахстана.

Помимо рабочих мест Чехия выделила около €40 млн для оказания помощи странам со слабой экономикой, пережившим стихийные бедствия или преодолевающим последствия вооруженных конфликтов.

В мае 2018 года между Киевом и Прагой было заключено соглашение, в рамках которого около 20 тыс. украинцев смогут получить право на трудоустройство на два года.

По последним данным, ежегодно на сезонные заработки заграницу уезжают около 9 млн украинцев. В последние годы эти показатели стремительно растут. Большинство едет в Польшу.

В январе в Верховной раде назвали ситуацию с оттоком населения катастрофической. По мнению парламентариев, вскоре Украина может лишиться квалифицированных кадров и остаться «даже без сантехников».

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