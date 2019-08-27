Чехия утвердила квоты на трудоустройство работников с Украины

Чешское правительство утвердило квоты привлечения иностранных работников на национальные предприятия всех видов собственности. Об этом вечером 26 августа сообщил ТАСС со ссылкой на Чешское радио.

Крупнейшие квоты коснулись Украины. Республика сможет трудоустроить 40 тыс. граждан этой страны ежегодно. Также отмечается, что в 2019 году разрешения на работу смогли получить более 19,5 тыс. украинцев.

Кроме того, по 2 тыс. рабочих мест получили граждане Сербии и Черногории. Жители Монголии, Молдавии и Филиппин — по 1 тыс. Также трудоустроиться смогут 600 граждан Индии и 300 граждан Казахстана.

Помимо рабочих мест Чехия выделила около €40 млн для оказания помощи странам со слабой экономикой, пережившим стихийные бедствия или преодолевающим последствия вооруженных конфликтов.

В мае 2018 года между Киевом и Прагой было заключено соглашение, в рамках которого около 20 тыс. украинцев смогут получить право на трудоустройство на два года.

По последним данным, ежегодно на сезонные заработки заграницу уезжают около 9 млн украинцев. В последние годы эти показатели стремительно растут. Большинство едет в Польшу.

В январе в Верховной раде назвали ситуацию с оттоком населения катастрофической. По мнению парламентариев, вскоре Украина может лишиться квалифицированных кадров и остаться «даже без сантехников».