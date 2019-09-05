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Porsche представила серийную версию электромобиля Taycan

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Фото: Porsсhe
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Немецкая компания Porsche представила серийную версию своего первого электромобиля — Porsche Taycan. Об этом 5 сентября сообщает издание «Авторевю».

Автомобиль построен на новой платформе PPE (Premium Platform Electric), которая была разработана совместно с автопроизводителем Audi. Четырехдверный седан с безрамочными дверьми имеет полный привод и два двигателя. Taycan станет первым массовым электромобилем с рабочим напряжением тяговой сети 800 вольт в то время, как у конкурентов оно составляет 400–480 вольт.

Как уточняет производитель, батарея аккумулятора машины сможет выдержать 10 предельных разгонов до 100 км/ч или четыре ускорения до 200 км/ч без потери эффективности. Автомобиль оборудован двумя электродвигателями, создающими полный привод. Кроме того, Taycan имеет два багажника: передний объемом 81 л, а задний — 366 л.

На данный момент Porsche представил два варианта электромобиля Taycan — Turbo и Turbo S, который имеет те же электромоторы, но отличается настройками и более мощным инвертором. Пробег на одной зарядке у Taycan Turbo составляет 450 км по циклу WLTP, у Turbo S — 421 км. Обе машины оснащены пневматической подвеской с активными стабилизаторами, а в Turbo S присутствует полноуправляемое шасси и углерод-керамические тормоза.

Для седана выделили отдельную производственную линию на предприятии в Цуффенхаузене, Porsche планирует ежегодно продавать по 25 тыс. электромобилей. Машина выйдет на рынок в середине 2020 года, но прием заказов на нее уже открыт: стоимость Taycan Turbo начинается от 10,6 млн рублей, а Turbo S — от 12,9 млн рублей.

29 августа компания Porsche представила обновленную версию кроссовера Macan Turbo, а 19 августа сообщалось, что производитель приступил к дорожным тестам новой модификации четырехдверного купе Panamera Turbo.

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