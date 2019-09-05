Стихарь святого Кирилла Белозерского восстановили в Вологодской области

В Вологодской области отреставрировали стихарь, который, согласно преданию, принадлежал основателю Кирилло-Белозерского монастыря. Богослужебное облачение конца XIV — начала XV века настолько обветшало, что долгие годы никто не решался восстановить его, отметили в пресс-службе одноименного музея-заповедника.

Одежда святого и еще около 50 предметов XVII‒XIX веков были приняты специалистами в ризнице отреставрированной церкви Архангела Гавриила. «Думаю, именно здесь, в ризнице, где ранее хранилось богослужебное облачение, должны быть представлены вещи преподобного Кирилла Белозерского, его одежда», — сказал генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов, передает ИА FlashNord.

Напомним, в 1397 году на берегу Сиверского озера на указанном Богородицей месте святой Кирилл ископал свою пещеру и продолжил молитвенный подвиг. Так было положено начало монастыря Пречистой Богородицы, известного далее как Кирилло-Белозерский.