Скончался президент Гильдии продюсеров Союза кинематографистов России

Президент Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России Юрий Бобров умер на 68-м году жизни. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщили в пресс-службе союза.

Бобров был избран на эту должность в 2008 году и занимал ее 11 лет.

Под его руководством был инициирован проект «Национальной кинематографической программы импортозамещения с целью создания полноценной экономической и законодательной базы для успешного развития кинематографии как отрасли культуры». В этом году впервые под его руководством была организована и проведена первая в стране церемония вручения профессиональных премий Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России, говорится в пресс-службе.

Продюсерская биография Боброва насчитывает свыше 20 фильмов, в том числе таких как «Виртуальный роман», «Золотая видеоколлекция Театра Чудес», «Скалолазка и Последний из седьмой колыбели», «Гусарская баллада или тайный лазутчик», «Бриг «Меркурий», «Свидетель» и другие, отмеченные наградами фестивалей и премий.

«Увлеченность своей профессией, любовь к кинематографу и искреннее уважение к людям сделали Юрия Александровича не только незаменимым профессионалом, но и другом и просто дорогим человеком многим. Таким он останется в памяти друзей и коллег», — отмечают в пресс-службе Союза кинематографистов.