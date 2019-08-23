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Умер режиссер Михаил Ведышев

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Фото: Кино-Театр.РУ/kino-teatr.ru
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Режиссер-постановщик Михаил Ведышев умер в возрасте 64 лет. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

«22 августа на 65-м году жизни не стало нашего друга и коллеги. Приносим соболезнования родным и близким Михаила Васильевича», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прощание состоится 26 августа в Траурном зале больницы № 1 в Москве.

Ведышев родился 27 июня 1955 года в селе Алмазово Саратовской области. Он поставил несколько спектаклей во Владимирском академическом театре, а также активно снимал игровое и документальное кино. Среди наиболее известных его работ фильмы «Странник», «Бурса» и «Кому на Руси жить». В 2013 году Ведышев издал книгу «Виксаныч».

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