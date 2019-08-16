Скончался композитор Роман Леденев

Народный артист России, композитор Роман Леденев скончался на 89-м году жизни. Об этом 16 августа сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России.

Артиста не стало 15 августа. Свои соболезнования родным и близким Леденева выразил председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков, первый заместитель председателя Союза, гендиректор Госфильмофонда РФ Николай Бородачев и другие члены правления Союза.

Леденев был лауреатом Государственной премии России, старейшим профессором кафедры сочинения Московской консерватории, авторитетным членом Гильдии композиторов Союза кинематографистов России. Зрителям он знаком как автор музыки к фильмам «Поэма о крыльях», «Странная женщина», «Дядюшкин сон, «Вся королевская рать», пишет агентство городских новостей «Москва».

Роман Леденев родился в Москве 4 декабря 1930 года. В 1948 году он окончил Центральную музыкальную школу, в 1955 — Московскую консерваторию, в 1958 году — аспирантуру при консерватории по специальности «сочинение». Среди его сочинений — «Эпиграфы» для флейты и камерного оркестра, симфоническая повесть «Зимний путь», «Концертная речитация» для виолончели с оркестром и другие произведения. Также он писал музыку к рaботaм Лaрисы Шепитько «Зной», «Крылья», «Нaчaло неведомого векa», пишет НСН.