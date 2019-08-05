Умер композитор Сергей Березин

Народный артист России, композитор Сергей Березин скончался на 82-м году жизни в понедельник, 5 августа. Об этом сообщила директор ВИА «Пламя» Гелена Дорфман.

По ее словам, основатель их ансамбля ушел из жизни после продолжительной болезни.

«Сергей Березин скончался сегодня. К сожалению, он давно болел, по поводу прощания информации нет», — цитирует ТАСС Дорфман.

Смерть артиста подтвердила и его близкий друг поэтесса Лариса Рубальская. На своей странице в Instagram она написала, что «это был прекрасный, удивительный, благородный и порядочный человек», который много лет был «надежным другом».

«Мне будет очень горько без тебя», — говорится в комментарии к фотографии композитора.

Сергей Березин являлся автором таких известных песен, как «Снег кружится», «Идет солдат по городу», «На дальней станции сойду», «Может, я тебя выдумал», «Осень» и других произведений, напоминает «Газета.ру».

С 1973 года композитор работал в ансамбле «Самоцветы» под управлением Юрия Маликова, а еще через два года основал группу «Пламя».