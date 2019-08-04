Шуфутинский назвал огромной потерей смерть Вилли Токарева

Российский певец Михаил Шуфутинский отреагировал на смерть исполнителя шансонье Вилли Токарева. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщает телеканал «Звезда».

«Для меня это страшная новость, и это огромная потеря для всех людей, которым дорого и важно в жизни человеческое теплое слово», — сказал Шуфутинский. По его словам, он находится в состоянии шока.

Певец выразил соболезнования родным и близким Токарева. Ранее в воскресенье на смерть исполнителя отреагировали его коллеги Любовь Успенская и Виктория Цыганова. Обе отметили особую энергетику Токарева и его жизнелюбие.

О смерти Вилли Токарева стало известно 4 августа. Информацию о кончине артиста подтвердил его сын Артем. По словам мужчины, семья решает вопрос с церемонией прощания и похоронами. Артист умер в московском онкологическом центре, где находился с начала июля.

Вилли (Вилен) Токарев родился в 1934 году, окончил музыкальное училище при Ленинградской консерватории по классу контрабаса. Писал песни для других исполнителей (его произведения исполняли Эдита Пьеха и Анатолий Королев). В 1974 году артист эмигрировал в США. Там он записывал пластинки и работал певцом в русских ресторанах и получил известность в среде выходцев из Советского Союза.

С конца 1980-х начал гастролировать в СССР, затем переехал в Москву.