Умерла певица Александра Стрельченко

Советская исполнительница Александра Стрельченко скончалась на 83-м году жизни. Об этом сообщается на сайте театра «Русская песня» 2 августа.

Как отметил коллектив театра, Стрельченко достойно продолжила певческие традиции, заложенные Лидией Руслановой, Ольгой Ковалевой, Надеждой Плевицкой, но имела и собственную узнаваемую манеру исполнения.

«Александра Ильинична, помимо исполнительства, много сил и энергии отдавала сохранению и популяризации среди молодежи народной культуры, исконных традиций, завещанных нам предками. Многочисленные благотворительные концерты для ветеранов войны и труда, детей-сирот говорят об артистке как о неравнодушном человеке с открытой и чистой душой!» — говорится в сообщении.

Как пишет ТАСС, причиной смерти стала продолжительная болезнь.

7 марта родственники артистки обнаружили ее без сознания и вызвали скорую помощь. Причины плохого самочувствия не назывались. Однако сын певицы тогда опроверг информацию о госпитализации, заявив, что исполнительница находится дома и прекрасно себя чувствует, пишет «Газета.ру».

Александра Стрельченко родилась 2 февраля 1937 года. Она исполнила композиции, которые звучат в фильмах «Война и мир», «Пришел солдат с фронта». Больше всего советским слушателям она полюбилась за исполнение «Подари мне платок», «Когда б имел златые горы», «Кудрявая рябина». В 1984 году она получила звание народной артистки РСФСР.

В середине 1990-х Стрельченко попала в аварию, из-за которой у нее были проблемы с позвоночником и тазобедренным суставом. Осенью 2017 года СМИ сообщили, что певица борется с болезнью Паркинсона.