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Дирижер Александр Вакульский скончался в Нидерландах

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Фото: culture.bashkortostan.ru
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Дирижер Александр Вакульский скончался на 71-м году жизни в Нидерландах. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба министерства культуры Башкирии.

«В Голландии скончался знаменитый дирижер, уроженец Иглинского района Александр Вакульский. Министерство культуры Республики Башкортостан выражает глубочайшие соболезнования родным, близким и почитателям таланта маэстро» — говорится в сообщении.

Вакульский переехал из России в Голландию в 1976 году. Там он стал главным дирижером Национального молодежного оркестра и 23 года руководил Амстердамским симфоническим оркестром. Музыкант много гастролировал по миру с обоими коллективами, а с 1998 года с ним было установлено творческое сотрудничество в Башкортостане.

В исполнении Национального симфонического оркестра под его руководством были исполнены симфонии Брамса, Рахманинова, Чайковского, звучали «Славянские танцы» и восьмая симфония Дворжака, а также фрагменты из балета «Щелкунчик» Чайковского. В 2015 году Вакульский приезжал в Уфу и проводил открытые репетиции с Молодежным симфоническим оркестром.

Музыкант работал с Государственным академическим симфоническим оркестром РФ, Государственным оркестром Евгения Светланова и оркестром города Турку. Дирижер также сотрудничал с Санкт-Петербургским филармоническим оркестром, ведущими оркестрами Германии, Испании, Италии, США, Финляндии, Франции и Швеции. В его репертуар входили Моцарт, Брамс, Чайковский, Дворжак и Шостакович.

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