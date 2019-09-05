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Собирать валежник без ограничений разрешат в Саратовской области

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Жителям Саратовской области разрешат собирать валежник без каких-либо ограничений. Право на «безлимитный сбор» содержится в законопроекте, внесенном в региональную думу.

Как поясняет ИА «Взгляд-инфо», областные власти намерены привести приказ в соответствии с приказом Минприроды России, в котором дается определение понятию «заготовка валежника». В нем также уточняется, что сбор осуществляется на протяжении всего года и без ограничений по объему.

В новой редакции закона также указано, что собирать валежник разрешено с соблюдением правил санитарной и пожарной безопасности в лесу.

В июле сообщалось о том, что Минсельхоз России может получить право регулирования сбора, переработки и оборота дикорастущих ягод, грибов, орехов, лекарственных растений и березового сока.

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