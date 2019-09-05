Банки начали отказываться от вкладов в евро

В российских банках осталось совсем немного вкладов в евро. Несколько крупных кредитных организаций отказались от приема этой валюты. Кроме того, установлена комиссия, если сумма вклада больше €10 тыс. При этом спрос на хранение европейских денег у физлиц есть. В большинстве банков доходность таких вложений 0,01%. Эксперты уверены: ставки останутся на этом же уровне как минимум год.