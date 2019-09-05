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Пассажир самолета EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота

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Британец заменил помощника командира рейса Манчестер–Аликанте авиакомпании EasyJet. Летчик не явился на работу по болезни, вылет надолго задержали.

Помочь вызвался пассажир Майкл Брэдли — он с семьей отправился в путешествие. У мужчины была при себе лицензия пилота, необходимая пилоту пассажирского лайнера.

Представители авиакомпании выписали Брэдли благодарность.

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