Пассажир самолета EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота

Британец заменил помощника командира рейса Манчестер–Аликанте авиакомпании EasyJet. Летчик не явился на работу по болезни, вылет надолго задержали.

Помочь вызвался пассажир Майкл Брэдли — он с семьей отправился в путешествие. У мужчины была при себе лицензия пилота, необходимая пилоту пассажирского лайнера.

Представители авиакомпании выписали Брэдли благодарность.