Названы причины опозданий на самолет

10 процентов россиян когда-либо опаздывали на свой самолет, показал опрос, который провела одна из служб заказа авиабилетов.Самая распространённая причина опозданий — прозаическая: проспали свой рейс. На втором месте — невнимательность: многие путают дату или время вылета. Также россияне не успевают на посадку из-за пробок на дороге, из-за очередей на паспортном контроле, из-за увлечения шопингом в дьюти-фри.