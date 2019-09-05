Путин дал старт работе рыбоперерабатывающего завода на Шикотане

На полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке президент России дал символический старт работе крупнейшего в стране рыбоперерабатывающего завода на курильском острове Шикотан. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на директора по связям с общественностью АО «Гидрострой» Людмилу Шапку.

«Она (церемония запуска – ред.) состоялась на объединенной экспозиции министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и институтов развития ДФО», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на Шикотане в эпоху СССР действовало крупнейшее в стране консервное производство, которое было разрушено землетрясением 1994 года.

Новый завод ориентирован на производство мороженой рыбы и кальмаров. Мощность его переработки составляет до тысячи тонн в сутки.

В марте сообщалось, что юные робототехники из команды дворца детского и юношеского творчества Южно-Сахалинска собрали макет рыбного цеха.

Пятый Восточный экономический форум проходит 4-6 сентября во Владивостоке.