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Парижский суд оштрафовал лидера «желтых жилетов»

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Фото: TASS/Zuma
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Cуд в Париже оштрафовал на 500 евро лидера движения «желтых жилетов» Эрика Друэ. Об этом 4 сентября сообщил телеканал BFMTV в своем аккаунте в Twitter.

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Отмечается, что сторона обвинения требовала для него четыре месяца лишения свободы. При этом активиста обвинили в ношении деревянной дубинки на акции протеста.

Защита Друэ назвала решение суда «скорее положительным» и отметила, что приговор все равно будет обжалован.

Массовые демонстрации «желтых жилетов» начались во Франции в середине ноября 2018 года из-за намерения властей повысить цены на бензин и дизельное топливо. Сначала участники акций требовали остановить рост цен и налогов, затем демонстранты стали выражать недовольство политикой правительства и президента страны в целом.

Свое название серия протестных выступлений получила из-за светоотражающих жилетов, в которых демонстранты выходят на улицы. Зачастую акции протеста сопровождаются столкновениями с полицией и беспорядками.

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