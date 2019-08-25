На юге Франции начались протесты из-за саммита G7
Протесты во французском Биаррице против саммита G7 переросли в массовые беспорядки.
Митингующие пытаются протаранить кордоны полиции, кидаются камнями. Жандармы применили слезоточивый газ, дымовые шашки, шумовые гранаты, а также водометы.
Среди протестующих были замечены активисты «Желтых жилетов». Полиция задержала 17 участников демонстрации в городе Уррюнь.
Протесты во французском Биаррице против саммита G7 переросли в массовые беспорядки.
Митингующие пытаются протаранить кордоны полиции, кидаются камнями. Жандармы применили слезоточивый газ, дымовые шашки, шумовые гранаты, а также водометы.
Среди протестующих были замечены активисты «Желтых жилетов». Полиция задержала 17 участников демонстрации в городе Уррюнь.