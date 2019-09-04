Pepsi отзовет партию напитков из-за металлических деталей в бутылках

Компания PepsiCo отзывает партию напитков, поступивших в продажу в Северо-Западном федеральном округе. Причиной стало возможное попадание в бутылки металлического фрагмента оборудования.

Напитки Pepsi, Mirinda и Mountain Dew поступили в Санкт-Петербург, Великий Новгород и Петрозаводск, сообщает ТАСС. По словам производителя, есть «минимальная вероятность» попадания в продукт небольшой детали.

Компания подчеркнула, что отзыв касается небольшого количества бутылок и не распространяется на всю продаваемую продукцию.

В конце августа стало известно, что компания Porsche отзовет с российского рынка для ремонта 138 своих автомобилей моделей Cayman/Boxster (тип 981), 718 Cayman/718 Boxster (тип 982), Panamera (тип 970) и Porsche 911 (тип 991). Причиной стала вероятность непредвиденной активации подушек безопасности из-за неисправности в блоке управления оборудованием.