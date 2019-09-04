МИЦ «Известия» — генеральный информационный партнер ВЭФ-2019

Мультимедийный информационный центр «Известия» расскажет о ключевых событиях Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке в период с 4 по 6 сентября.

Зрители смогут на всех ресурсах МИЦ «Известия» знакомиться с материалами основных сессий форума, читать о важнейших новостях «с полей» ВЭФ, смотреть интервью с гостями студии МИЦ «Известия». На портале IZ.RU создан специальный раздел «ВЭФ-2019», а телеканал «Известия» в круглосуточном режиме показывает основные мероприятия и ведет трансляцию ключевых дискуссий ВЭФ. Кроме того, новости с форума — в выпусках «Известий» на телеканалах РЕН ТВ и Пятый канал, а также городском телеканале «78».

Как генеральный информационный партнер форума, МИЦ «Известия» на форуме по традиции представлен выездной телевизионной студией, где в режиме реального времени происходит запись интервью с гостями форума, политиками, бизнесменами, общественными деятелями. Кроме того, в рамках стенда МИЦ «Известия» участники смогут следить за событиями форума, а также в целом за информационной картиной дня на плазменных экранах, установленных на стенде «Известий», и из бегущей новостной строки.

МИЦ «Известия» — первый в России частный мультимедийный информационный центр. В состав МИЦ входят интернет-портал IZ.RU, круглосуточный информационный телеканал «Известия» (IZ.RU), газета «Известия», новостные службы телеканалов РЕН ТВ, Пятый канал, а также городской телеканал «78». МИЦ «Известия» является производителем и распространителем новостного контента в любом формате для любой среды. Общая аудитория новостных онлайн-ресурсов МИЦ «Известия» составляет 45 млн человек.