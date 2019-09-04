Интерактивная площадка Генпрокуратуры открылась на ВЭФе

Генпрокуратура России впервые открыла собственную интерактивную площадку в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Она будет работать с 4 по 6 сентября, сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

«Мы запустили новый формат коммуникаций с обществом, в том числе с представителями бизнес-сообщества», — сказал Куренной, открывая площадку 4 сентября.

Он отметил, что все дни работы форума на площадке Генпрокуратуры будет вестись вещание. В рамках интерактивного чата любой желающий сможет задать вопросы и получить консультацию.

«Основной наш переговорный процесс и вообще рабочий процесс будет проходить вот в этой комнате, мы ее даже сделали стеклянной и максимально открытой. У нас запланировано шесть больших тематических сессий», — рассказал представитель Генпрокуратуры.

Куренной отметил, что в рамках первой из них будет рассказано о том, как защищаются права диссидентов, о территориях опережающего социально экономического развития, а также о том, как прокуратура добивается возвращения долгов по государственным и муниципальным контрактам.

«Всех интересует международный опыт, мы также очень плотно взаимодействуем с нашими коллегами из-за рубежа, и, в частности, опытом китайским с нами поделится прокурор Внутренней Монголии», — добавил он.

По словам Куренного, 5 августа главным событием станет личный прием предпринимателей, также в этот день на площадке будут присутствовать руководители профильных управлений Генпрокуратуры и в ходе панельной дискуссии выступит генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.

«Весь третий день мы посвятим тематики антикоррупционной работы, которая ведется Генеральной прокуратурой, органами прокуратуры Российской Федерации и вообще государством в целом. Здесь у нас пройдет ряд круглых столов, четыре тематических блока», — добавил представитель ведомства.

ВЭФ проводится во Владивостоке ежегодно с 2015 года. Его цель — содействие ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширению международного сотрудничества России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В 2019 году юбилейный, пятый Восточный экономический форум проходит 4–6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский.