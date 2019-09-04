Прямой эфир
Сюжет:

Интерактивная площадка Генпрокуратуры открылась на ВЭФе

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генпрокуратура России впервые открыла собственную интерактивную площадку в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Она будет работать с 4 по 6 сентября, сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

«Мы запустили новый формат коммуникаций с обществом, в том числе с представителями бизнес-сообщества», — сказал Куренной, открывая площадку 4 сентября.

Он отметил, что все дни работы форума на площадке Генпрокуратуры будет вестись вещание. В рамках интерактивного чата любой желающий сможет задать вопросы и получить консультацию.

Жесткая реакция: от Генпрокуратуры ждут наведения правового порядка
Президент поручил Юрию Чайке обеспечить защиту предпринимателей и отслеживать злоупотребления в сфере трудовых и социальных отношений

«Основной наш переговорный процесс и вообще рабочий процесс будет проходить вот в этой комнате, мы ее даже сделали стеклянной и максимально открытой. У нас запланировано шесть больших тематических сессий», — рассказал представитель Генпрокуратуры.

Куренной отметил, что в рамках первой из них будет рассказано о том, как защищаются права диссидентов, о территориях опережающего социально экономического развития, а также о том, как прокуратура добивается возвращения долгов по государственным и муниципальным контрактам.

«Всех интересует международный опыт, мы также очень плотно взаимодействуем с нашими коллегами из-за рубежа, и, в частности, опытом китайским с нами поделится прокурор Внутренней Монголии», — добавил он.

По словам Куренного, 5 августа главным событием станет личный прием предпринимателей, также в этот день на площадке будут присутствовать руководители профильных управлений Генпрокуратуры и в ходе панельной дискуссии выступит генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.

«Весь третий день мы посвятим тематики антикоррупционной работы, которая ведется Генеральной прокуратурой, органами прокуратуры Российской Федерации и вообще государством в целом. Здесь у нас пройдет ряд круглых столов, четыре тематических блока», — добавил представитель ведомства.

ВЭФ проводится во Владивостоке ежегодно с 2015 года. Его цель — содействие ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширению международного сотрудничества России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В 2019 году юбилейный, пятый Восточный экономический форум проходит 4–6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Генпрокурор Украины Юрий Луценко подал в отставку
Юрий Чайка провел прием пострадавших от паводка в Тулуне

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019