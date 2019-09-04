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Минкомсвязь разработает законодательную базу для технологии eSIM

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Фото: TASS/Jonathan Brady
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Минкомсвязь до 15 января 2020 года должно разработать законодательную базу для технологии eSIM в России. Соответствующее поручение дал вице-премьер России Максим Акимов, пишет «Коммерсант».

Ведомство должно предоставить предложения, которые обеспечат информационную безопасность владельцам виртуальной сим-карты.

В России уже появились в продаже несколько марок смартфонов, планшетов и смарт-часов, в которых доступна функция виртуальной сим-карты. Но при использовании существующей технологии eSIM тайна разговора может быть нарушена, поэтому оператор Tele2 вынужден был свернуть свой пилотный проект с eSIM через несколько недель после его запуска, сообщает сайт kp.ru.

Специалисты Минкомсвязи должны выяснить, смогут ли отечественные криптографические средства защиты информации работать на современных гаджетах с eSIM. Также необходимо четко прописать правила дистанционного заключения договора на услуги связи для абонентов и смены пароля профиля при переносе номера на другое устройство.

11 ноября 2018 года сообщалось, что на территории России запущена новая технология eSIM для мобильных телефонов. Для применения опции пользователям необходим тариф иностранного оператора.

Технология eSIM позволяет использовать номер без привычной SIM-карты. Опция позволяет владельцам мобильных телефонов звонить со своего номера за рубеж без нее.

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