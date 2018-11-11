В России заработала новая технология eSIM для мобильных телефонов

На территории России запущена новая технология eSIM для мобильных телефонов, сообщает сайт «Актуальные новости» 11 ноября.

Для применения опции пользователям необходим тариф иностранного оператора.

Технология eSIM позволяет использовать номер без привычной SIM-карты. Опция позволяет владельцам мобильных телефонов звонить со своего номера за рубеж без нее.

Подключить опцию в России можно у операторов Truphone и GigSky. Чтобы активировать функцию, необходимо отсканировать QR-код и подключить роуминг.

7 ноября сообщалось, что в РФ будет запущено производство сверхчетких телевизоров с экраном 8К. Отмечается, что это — первые в мире «плазмы» с искусственным интеллектом.