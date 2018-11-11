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В России заработала новая технология eSIM для мобильных телефонов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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На территории России запущена новая технология eSIM для мобильных телефонов, сообщает сайт «Актуальные новости» 11 ноября.

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Для применения опции пользователям необходим тариф иностранного оператора.

Технология eSIM позволяет использовать номер без привычной SIM-карты. Опция позволяет владельцам мобильных телефонов звонить со своего номера за рубеж без нее.

Подключить опцию в России можно у операторов Truphone и GigSky. Чтобы активировать функцию, необходимо отсканировать QR-код и подключить роуминг.

7 ноября сообщалось, что в РФ будет запущено производство сверхчетких телевизоров с экраном 8К. Отмечается, что это — первые в мире «плазмы» с искусственным интеллектом.

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