Самострой снесут в Брянске по решению суда

В Брянске суд признал здание самовольной постройкой и обязал его снети. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По информации ведомства, проверка была организована после обращения местного жителя. Выяснилось, что на муниципальной земле без разрешения была возведена постройка. На основании этого прокуратура обратилась в суд с соответствующим иском, пишет NASHBRYANSK.RU.

Володарский районный суд признал договор купли-продажи здания недействительным, саму постройку незаконно возведенной и обязал снести самострой. С таким решением также согласился суд апелляционной инстанции.