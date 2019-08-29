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Камеры фиксации нарушений ПДД проверили в Брянске

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В Брянске прошли рейды по местам установки камер фиксации нарушений правил дорожного движения. В них приняли участие активисты регионального отделения «Общероссийского народного фронта», автоинспекторы и представители дорожной службы.

Активисты осмотрели 15 стационарных и три передвижные камеры в городе. Как выяснилось, большинство из них установлены с соблюдением норм и правил, пишет NASHBRYANSK.RU.

По нескольким камерам были выявлены нарушения. В некоторых местах требовалась установка дополнительных дорожных знаков, либо их перемещение. Информация о рейде с выявленными недочетами была направлена в городскую администрацию.

В конце июля сообщалось, что количество аварий уменьшилось в первом полугодии 2019 года на дорогах в Брянской области.

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