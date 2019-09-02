Фонтан в Круглом сквере Брянска построят к октябрю

В Круглом сквере Брянска продолжается строительство нового фонтана. Ранее глава города Александр Хлиманков показал, каким будет обновленный объект.

По словам чиновника, «индивидуальный проект светодинамического фонтана изготовлен специально для сквера Карла Маркса». Подрядчик должен завершить работы до октября этого года, пишет интернет-газета «Брянские новости».

Ранее в Брянске у ДК имени Горького обустроили новый фонтан. Он должен заработать в ближайшие дни. Обновление сквера является частью программы «Формирование комфортной городской среды».