Отец Бузовой скрывается от фискальных органов из-за долгов

Отца телеведущей и певицы Ольги Бузовой — Игоря Бузова — разыскивают сотрудники налоговой инспекции Санкт-Петербурга. Фискальные органы хотят привлечь мужчину к ответственности за долг в 35 тыс. рублей, который он не может заплатить уже четыре года.

По информации «Федерального агентства новостей», всего на 55-летнего военнослужащего возбуждено девять дел с 2019 года. Если отец звезды не погасит долг, на него может быть заведено уголовное дело за неисполнение решения суда.

Как отмечает Starhit, Бузов не комментирует свое материальное положение, поэтому неизвестно, испытывает ли он финансовые трудности и поэтому не может заплатить долг или просто не обращает внимания на предупреждения судебных приставов.

Ранее в июне Бузова назвала способ определить альфонса. Среди них — красивое тело и пресс.