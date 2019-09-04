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Работающие в условиях крайнего севера самолеты поступят в Красноярск

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Новые самолеты, приспособленные к работе в условиях крайнего севера, закупят для красноярского аэропорта Черемшанка. Речь идеи о трех судах Ил-114-300. Соглашение об их приобретении подписал генеральный директор «КрасАвиа» Андрей Егоров на Международном авиационно-космическом салоне-2019.

Самолеты оборудованы улучшенной системой шумоизоляции и приспособлены к инфраструктуре малых аэропортов Красноярского края. Они без проблем выдерживают условия крайнего севера, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Машины прибудут в аэропорт к 2024 году. За это время там должны подготовить базу для нового воздушного транспорта. Аэропорт потратит на покупку Ил-114-300 около 60 млн долларов.

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