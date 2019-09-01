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Авиасалон МАКС-2019 за время его работы посетили почти 600 тыс. человек

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Фото: ТАСС/Максим Кузовков
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Около 600 тыс. человек посетили авиасалон МАКС-2019, который проходил в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

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По данным полиции, в последний день работы выставки авиасалон посетили 127 тыс. человек.

«Итоговые данные за шесть дней работы МАКС-2019 — более 578 тыс. посетителей», — говорится в сообщении.

В полиции отметили, что в целом работа салона за все шесть дней прошла без серьезных происшествий и нарушений общественного порядка.

Накануне был побит абсолютный рекорд авиасалона МАКС-2019 по числу зрителей — выставку посетили 203 тыс. человек. В первый день работы мероприятие посетили президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. В ходе визита турецкий лидер заинтересовался возможностью покупки истребителей Су-57. Позднее Эрдоган также допустил возможность покупки российских истребителей Су-35.

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