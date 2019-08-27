Туристы нашли в горах Красноярского края разбившийся 68 лет назад самолет

Туристы во время похода по Западным Саянам на юге Красноярского края нашли разбившийся в 1951 году самолет Ан-2, сообщила во вторник, 27 августа, в пресс-служба регионального главка МВД.

Самолет был обнаружен на Араданском хребте на высоте 1850 м. Его удалось идентифицировать по части обшивки левого борта с остатками бортового номера и по номеру двигателя.

Как было установлено, самолет Ан-2 с номером А2597 потерпел крушение 21 апреля 1951 года при выполнении рейса по маршруту Красноярск–Абакан–Кызыл. Экипаж, состоявший из четырех человек, погиб.

Известно, что Ан-2 перевозил 500 кг пушнины. В 1951 году поиски самолета длились несколько месяцев, но так и не увенчались успехом.

Отмечается, что сотрудники краевого управления по вопросам миграции ГУ МВД установили близких всех членов экипажа, которые узнали о судьбе своих родственников.

В феврале сообщалось, что в Полесском районе Калининградской области в болоте обнаружили истребитель «Аэрокобра» Р-39 времен Великой Отечественной войны.