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Концерт под открытым небом пройдет в Уфе к юбилею Башкирии

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В Уфе 5 сентября состоится масштабный праздник в честь столетия Башкирии. Из-за этого будет ограничено движение транспорта. Полностью закроют на весь день площадь перед Дворцом культуры УМПО.

Вечером будет перекрыта улица Машиностроителей на участке от пересечения с Черниковской и Орджоникидзе, а также часть улицы Первомайской, пишет «МедиаКорСеть». Такие меры безопасности предпринимаются для проведения грандиозного опен-эйра, главными гостями которого станут группы «Аргымак» и «Премьер», а также певец Валерий Меладзе.

Башкортостан является первой национальной автономной республикой на территории современной России. Образована 15 ноября (28 ноября) 1917 года как Башкурдистан. 20 (23) марта 1919 года считается официальной датой образования Башкирской АССР.

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