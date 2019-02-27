Почти 25 объектов сдадут в Уфе к юбилею Башкирии

К 100-летию Башкирии в Уфе достроят образовательные и спортивные учреждения, корпуса онкодиспансера, кардиоцентра, психоневрологического центра, будет сдана вторая очередь реконструкции аэропорта. На 24 объекта потратили более 25 млрд рублей.

В этом году планируется разработать проекты реконструкции Шакшинского и Затонского мостов и начать создание мостов через реку Белая на южном выезде из города. Также в пятилетней перспективе — мост в створе улицы Интернациональная, продолжение проспекта Салавата Юлаева, несколько транспортных развязок. Всего в планах — более 10 крупных объектов дорожной инфраструктуры, пишет ИА «Башинформ».

Башкортостан является первой национальной автономной республикой на территории современной России. Образована 15 ноября (28 ноября) 1917 года как Башкурдистан. 20 (23) марта 1919 года считается официальной датой образования Башкирской АССР.