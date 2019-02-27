Прямой эфир

Почти 25 объектов сдадут в Уфе к юбилею Башкирии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

К 100-летию Башкирии в Уфе достроят образовательные и спортивные учреждения, корпуса онкодиспансера, кардиоцентра, психоневрологического центра, будет сдана вторая очередь реконструкции аэропорта. На 24 объекта потратили более 25 млрд рублей.

В этом году планируется разработать проекты реконструкции Шакшинского и Затонского мостов и начать создание мостов через реку Белая на южном выезде из города. Также в пятилетней перспективе — мост в створе улицы Интернациональная, продолжение проспекта Салавата Юлаева, несколько транспортных развязок. Всего в планах — более 10 крупных объектов дорожной инфраструктуры, пишет ИА «Башинформ».

Башкортостан является первой национальной автономной республикой на территории современной России. Образована 15 ноября (28 ноября) 1917 года как Башкурдистан. 20 (23) марта 1919 года считается официальной датой образования Башкирской АССР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Открытие онкодиспансера в Уфе запланировано на октябрь 2019 года
Основная часть объектов к 100-летию Башкирии будет сдана в 2019 году

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017