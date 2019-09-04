Найдены тела двух пилотов разбившегося СУ-25УБ

Тела двух пилотов, разбившихся на штурмовике СУ-25УБ, нашли. Предварительно, погибшие — летчики из Буденновска. Самолёт потерпел крушение во время тренировочного полёта. Авария произошла при отработке «мёртвой петли». Экипаж не смог вывести самолёт из пикирования. Военная прокуратура начала проверку соблюдения правил полётов и подготовки.