СМИ сообщили подробности о пилотах разбившегося Су-25УБ

При крушении учебного самолета Су-25УБ ВКС России в Ставрополье погибли начальник безопасности полетов и командир звена. Об этом в среду, 4 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник информагентства сообщил, что один из летчиков был уроженцем Буденновска и что оба пилота окончили Краснодарское высшее военное авиационное училище.

По данным агентства «Интерфакс», в Буденновске летчики несли службу. При этом один из них, майор, был уроженцем Таганрога, второй, капитан, был выходцем из белорусского города Горки.

Издание Life со ссылкой на источник в экстренных службах сообщило, что при крушении самолета погибли майор Юрий Борцов и капитан Артем Лычев.

Ранее 4 сентября источник назвал «Известиям» имена погибших: Юрий Б. и Артем Л. Официального подтверждения этой информации пока нет.

СУ-25УБ разбился 3 сентября в 38 км от аэродрома Буденновск, возле села Чернолесское. Судно упало в безлюдной местности, поэтому разрушений на земле не было, однако сам штурмовик оказался полностью разрушен. Как пояснили в Минобороны, штурмовик выполнял учебно-тренировочный полет без боекомплекта.