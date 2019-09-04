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В Удмуртии 12 человек пострадали от укусов гадюк

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Из-за дождливой погоды в Удмуртии стали активными гадюки. С укусами змей к медикам обратились 12 человек.

По данным специалистов, из-за обилия дождей гадюки стали чаще мигрировать, в результате они часто попадаются на дачах или в местах, где местные жители собирают грибы. Змеи покидают затопленные гнезда и ищут сухие места. В результате встречи с гадюками укусы получили 12 человек. Об этом сообщает ИА «Сусанин» со ссылкой на ГТРК «Удмуртия».

Медики уточняют, что яд гадюки не смертелен, однако после укуса конечность может потерять подвижность из-за воспаления. Самостоятельно пытаться удалить яд нельзя.

При встрече со змеей местным жителям рекомендуют дать им возможность спокойно уползти, так как гадюки нападают только в случае опасности.

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