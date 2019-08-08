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Подростка укусила змея на острове Рейнеке во Владивостоке

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Во Владивостоке спасатели эвакуировали 16-летнего подростка с острова Рейнеке. Мальчика укусила змея.

Как сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю, в среду, 7 августа, спасателям поступила информация о том, что в труднодоступном месте на острове Рейнеке подростка укусила змея. Мальчик был эвакуирован и доставлен в больницу.

В спасательных работах были задействованы три человека личного состава и одна единица техники.

22 июля сообщалось о том, что в Челябинской области змея укусила мужчину. Он убил пресмыкающееся, чтобы уже в больнице ему изготовили противоядие, однако врачи так и не предприняли никаких действий. Мужчина скончался.

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