В Москве задержали подозреваемого в удушении женщины

Московские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве женщины на северо-западе города. Об этом 4 сентября агентству городских новостей «Москва» рассказал источник в правоохранительных органах.

Тело 32-летней женщины нашли в квартире на Планерной улице в ночь на 2 сентября. Погибшая лежала в ванне, наполненной водой, в одежде. 3 сентября полицейские остановили автомобиль Chevrolet в Солнечногорском районе. Его пассажиром был безработный 39-летний мужчина. Было установлено, что он поссорился с потерпевшей и задушил ее, после чего положил тело в ванну и скрылся.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, пишет «Москва 24». Информацию о задержании подозреваемого полицейскими подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. По результатам проверки задержанному предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

3 сентября сообщалось, что заявившего о пропаже жены сочинца обвинили в ее убийстве.