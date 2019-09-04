Бросившую новорожденного ребенка на улице мать задержали в Татарстане

Следователи установили личность женщины, оставившей младенца в продуктовом пакете на улице в Татарстане. Подозреваемая задержана.

Малыша обнаружили на улице в селе Черемшан. Новорожденный мальчик был завернут в продуктовый пакет и лежал рядом с магазином. По данным врачей, ребенок здоров и доношен, однако за время нахождения на улице он замерз. Младенца госпитализировали в перинатальный центр.

По факту обнаружения ребенка следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство матерью новорожденного». В ходе проверки было установлено, что матерью мальчика является продавец магазина, рядом с которым нашли младенца. Женщина решила избавиться от малыша, так как забеременела не от супруга. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

36-летняя подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения.