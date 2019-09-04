Прямой эфир

Бросившую новорожденного ребенка на улице мать задержали в Татарстане

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следователи установили личность женщины, оставившей младенца в продуктовом пакете на улице в Татарстане. Подозреваемая задержана.

Малыша обнаружили на улице в селе Черемшан. Новорожденный мальчик был завернут в продуктовый пакет и лежал рядом с магазином. По данным врачей, ребенок здоров и доношен, однако за время нахождения на улице он замерз. Младенца госпитализировали в перинатальный центр.

По факту обнаружения ребенка следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство матерью новорожденного». В ходе проверки было установлено, что матерью мальчика является продавец магазина, рядом с которым нашли младенца. Женщина решила избавиться от малыша, так как забеременела не от супруга. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

36-летняя подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новорожденного нашли в лесу на окраине Липецка
Женщина оставила новорожденного у храма в Воронеже

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019