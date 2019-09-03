Новорожденного нашли в лесу на окраине Липецка

В Липецке у поселка тракторостроителей в лесополосе нашли новорожденного мальчика. Младенец был обвит пуповиной. Его сначала передали в перинатальный центр, а затем отправили в детскую областную больницу.

Врачи утверждают, что младенец здоров и доношен. Его возраст – около суток. Вес ребенка – 4,2 кг, а рост – 52 см, рассказал GOROD48 главврач клиники Сергей Голобурдин.

По факту случившегося правоохранители проводят проверку. Медики приступили к обследованию новорожденного.

2 сентября в Липецкой области в селе Паниковец провала восьмилетняя девочка. Ее ищут более 70 человек, в том числе парапланеристы.