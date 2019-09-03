Прямой эфир

Новорожденного нашли в лесу на окраине Липецка

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Липецке у поселка тракторостроителей в лесополосе нашли новорожденного мальчика. Младенец был обвит пуповиной. Его сначала передали в перинатальный центр, а затем отправили в детскую областную больницу.

Врачи утверждают, что младенец здоров и доношен. Его возраст – около суток. Вес ребенка – 4,2 кг, а рост – 52 см, рассказал GOROD48 главврач клиники Сергей Голобурдин.

По факту случившегося правоохранители проводят проверку. Медики приступили к обследованию новорожденного.

2 сентября в Липецкой области в селе Паниковец провала восьмилетняя девочка. Ее ищут более 70 человек, в том числе парапланеристы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мать исколотой вилкой девочки проверят органы опеки в Ульяновской области
Тело погибшей в турецком отеле девочки доставили в Петербург

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019