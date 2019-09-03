Парапланеристы подключились к поискам пропавшей под Липецком девочки

В Липецкой области продолжается операция по поискам восьмилетней Маши Петровой. Теперь ее будут разыскивать с воздуха — на помощь поисковой группе в село Паниковец Елецкого района отправлена группа парапланеристов.

Как сообщает Lipetskmedia, обследованием территории занимаются следователи, полицейские, волонтеры, представители поисковых операций — всего около 70 человек.

Маша ушла из дома 2 сентября. Тревогу забили учителя, когда девочки не оказалось на торжественной линейке.

Местные жители не исключают, что местонахождение ребенка скрывают родители, поскольку не хотят, чтобы она ходила в школу. Они занимаются подсобным хозяйством и живут по старорусским традициям. До этого девочка учебное заведение не посещала.

По факту пропажи Маши возбуждено уголовное дело.