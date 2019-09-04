Путин и Моди призвали к реформе Совбеза ООН

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди призвали к реформе Совета безопасности ООН. Об этом 4 сентября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на совместное заявление представителей двух стран по итогам ХХ российско-индийского саммита.

«Стороны призвали к реформе Совета Безопасности ООН, которая отражала бы современные глобальные реалии и делала бы этот орган более представительным, эффективным и действенным в решении вопросов международного мира и безопасности», — говорится в заявлении.

Совет Безопасности — постоянно действующая структура ООН, которая несет ответственность за поддержание международного мира и безопасности. СБ состоит из пяти постоянных членов: Россия, Китай, Франция, Великобритания и США. Также есть 10 непостоянных членов, избираемых на два года.

27 декабря 2018 года за реформирование Совета Безопасности ООН выступил глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас.