Прямой эфир

Путин и Моди призвали к реформе Совбеза ООН

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди призвали к реформе Совета безопасности ООН. Об этом 4 сентября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на совместное заявление представителей двух стран по итогам ХХ российско-индийского саммита.

«Стороны призвали к реформе Совета Безопасности ООН, которая отражала бы современные глобальные реалии и делала бы этот орган более представительным, эффективным и действенным в решении вопросов международного мира и безопасности», — говорится в заявлении.

Совет Безопасности — постоянно действующая структура ООН, которая несет ответственность за поддержание международного мира и безопасности. СБ состоит из пяти постоянных членов: Россия, Китай, Франция, Великобритания и США. Также есть 10 непостоянных членов, избираемых на два года.

27 декабря 2018 года за реформирование Совета Безопасности ООН выступил глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Моди по-русски поблагодарил Путина за визит на комплекс «Звезда»
Моди рассказал об особенных отношениях с Путиным

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019