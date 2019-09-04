Дело об инсценировках ДТП передали в суд в Оренбурге

В Оренбурге полиция завершила расследование уголовного дела о страховом мошенничестве и инсценировках ДТП, фигурантами по которому проходили 13 человек. Дело передано в суд, сообщает пресс-служба УМВД России по Оренбургской области.

Было установлено, что с октября 2014 года по апрель 2018 года группировка занималась инсценировкой дорожно-транспортных происшествий на улицах, где отсутствовало видеонаблюдение. Злоумышленники использовали дорогие автомобили, покупали целые кузовные детали, меняли их на поврежденные, инсценировали аварию, а после переставляли их обратно, пишет РИА «Оренбуржье».

Члены преступной группы оформляли документы и обращались с ними в страховые компании. Ущерб от действий мошенников оценили в 7 млн рублей.

Двоим фигурантам дела назначили меру пресечения в виде домашнего ареста, остальные находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения.