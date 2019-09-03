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Ролики о телефонном мошенничестве показали в кинотеатрах Колымы

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С 20 по 28 августа перед киносеансами в Магаданской области показывали видеоролики, информирующие о мошенничестве с использованием средств мобильной связи и интернета. В общей сложности эти записи увидели 1477 зрителей.

Профилактические мероприятия организовало УМВД России по региону. В проекте приняли участие жители Магадана, Ольского, Омсукчанского, Северо-Эвенского, Сусуманского, Хасынского, Ягоднинского городских округов, сообщает ИА MagadanMedia. Все ролики подробно описывают ситуации, при которых человек может лишиться своих денег. Гражданам дали рекомендации, как реагировать на попытку обмана.

Согласно результатам исследования «Лаборатории Касперского», с телефонным мошенничеством сталкивался каждый третий россиянин, но почти никто не обращался в правоохранительные органы. Около 9% участников опроса заявили, что теряли из-за телефонного мошенничества значительную сумму денег.

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