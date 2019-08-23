Названа доля пострадавших от телефонного мошенничества россиян

С телефонным мошенничеством сталкивался каждый третий россиянин, но почти никто не обращался в правоохранительные органы. Об этом в пятницу, 23 августа, пишет РБК со ссылкой на опрос, проведенный по заказу «Лаборатории Касперского».

Согласно результатам исследования, 33% опрошенных признались, что сами или их близкие сталкивались с телефонным мошенничеством. Порядка 9% жителей страны заявили, что теряли из-за телефонного мошенничества значительную сумму денег. Только 4% из всех пострадавших от телефонного мошенничества обращались в полицию.

Опрос также показал, что 51% опрошенных не берут трубку на неизвестные номера или пользуются черным списком (37%), чтобы обезопасить себя от преступников, пишет НСН.

Как правило, мошенники предпочитают использовать программы для подмены номера и представляются сотрудниками различных организаций, таким образом выманивая личные данные клиентов для входа в личный кабинет или подтверждения перевода денег. В «Лаборатории Касперского» подчеркнули, что свыше 90% звонков банковским клиентам с информацией о подозрительной операции по карте совершают мошенники.

Опрос показал, что 21% опрошенных никак не защищают свой телефон от подозрительных звонков. 17% россиян используют специализированное ПО для защиты от спама и мошенничества.

Опрос проводился в июне 2019 года компанией OMI по заказу «Лаборатории Касперского» среди 1 тыс. граждан России в возрасте от 18 до 55 лет.