Жительница Твери отдала мошеннице 2,3 млн рублей

В Твери жертвой мошенников стала 59-летняя горожанка. Женщина отдала злоумышленнице 2,3 млн рублей за «снятие порчи». Об этом сообщает УМВД России по Тверской области.

В правоохранительные органы с заявлением обратилась местная жительница. Она рассказала, что летом 2018 года познакомилась на улице с женщиной, которая убедила ее в том, что на ней лежит порча, и предложила свою помощь, пишут «Тверские ведомости».

С июля 2018 по июнь 2019 года тверичанка отдала мошеннице 2,3 млн рублей. Когда жертва поняла, что никакого эффекта от снятия порчи нет, то решила обратиться в полицию.

Личность подозреваемой была установлена. Ей оказалась 65-летняя ранее судимая жительница Твери.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Злоумышленнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.