Нижегородца будут судить за продажу поддельных туристических путевок

В Нижнем Новгороде суд передано уголовное дело в отношении местного жителя, который продавал поддельные туристические путевки. Пострадавшие выплатили мужчине около 3,2 млн рублей.

По данным правоохранительных органов, подсудимый под чужим именем размещал в сети объявления о продаже путевок в детские лагеря, санатории и пансионаты на юге России. Кроме того, мужчина изготавливал фальшивые бланки документов и проводил встречи с покупателями. Чтобы убедить клиентов в подлинности бумаг, нижегородец представлялся военнослужащим, пишет ИА «НьюсНН».

Также мужчина продавал аналогичные путевки клиентам туристического агентства. Общий нелегальный доход составил 3,2 млн рублей.

Уголовное дело по факту мошенничества передано в суд.