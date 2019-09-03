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Нижегородца будут судить за продажу поддельных туристических путевок

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В Нижнем Новгороде суд передано уголовное дело в отношении местного жителя, который продавал поддельные туристические путевки. Пострадавшие выплатили мужчине около 3,2 млн рублей.

По данным правоохранительных органов, подсудимый под чужим именем размещал в сети объявления о продаже путевок в детские лагеря, санатории и пансионаты на юге России. Кроме того, мужчина изготавливал фальшивые бланки документов и проводил встречи с покупателями. Чтобы убедить клиентов в подлинности бумаг, нижегородец представлялся военнослужащим, пишет ИА «НьюсНН».

Также мужчина продавал аналогичные путевки клиентам туристического агентства. Общий нелегальный доход составил 3,2 млн рублей.

Уголовное дело по факту мошенничества передано в суд.

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